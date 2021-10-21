Konuya ilişkin açıklamaya göre, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, hastalığa karşı yüzde 95,6 oranında etki kaydedildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bu sonuçlar, insanları bu hastalığa karşı iyi korumayı hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına dair daha fazla kanıt sağlıyor." diye konuştu.

Söz konusu denemelere katılanların yüzde 55,5'inin 16 ila 55 yaş arasında, yüzde 23,3'ünün ise 65 ve üstü olduğu aktarıldı.

Pfizer daha önce, aşının etkinlik oranının, 2'nci dozdan sonraki 4 ay içinde yüzde 96'dan yüzde 84'e kadar düştüğünü bildirmişti.