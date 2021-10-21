Güney Kore, ilk yerli roketi "Nuri"yi Goheung bölgesindeki uzay merkezinden fırlattı. Ancak roket, üzerindeki bir buçuk tonluk yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarılı olamadı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, roketin hızlı bir şekilde yol aldığını ancak uydunun yörüngeye oturtulamadığını açıkladı.

Moon, "Ne yazık ki hedefimize tam anlamıyla ulaşamadık" ifadesini kullanarak bir sonraki denemenin Mayıs 2022'de yapılacağını söyledi.

Nuri, Korece dünya anlamına geliyor. Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını açıkladı.