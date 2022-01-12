Mogadişu'da polis memuru Abdifatah Hassan, kentin Waberi bölgesindeki 21 Ekim Yolu'nda bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini açıkladı.

Patlamanın çok şiddetli olduğunu kaydeden Hassan, ölü ve yaralı sayısının yüksek olmasından korktuklarını dile getirdi.

Aracın kimi hedef aldığı ise henüz bilinmiyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Mogadişu'daki sağlık yetkilileri, saldırı alanından en az 5 yaralıyı taşıdıklarını ifade etti.

Terör örgütü Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.