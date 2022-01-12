Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donbas'ta ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrılıkçıların dün Novotoşkivske bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğunu açıkladı.
Saldırılar sonucu bir Ukrayna askeri öldü.
Donbas krizi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Ukrayna
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