2001'deki bir soygun sırasında iki kişiyi öldüren Donald Anthony Grant 27 Ocak'ta, 2005'te yüksek dozda metamfetamin kullanırken dört kişiyi öldüren Gilbert Ray Postelle, 17 Şubat'ta idam edilecek.

Geçen yıl ikisinin de affı reddedilmişti.

İki mahkum enjeksiyola idama karşı çıkarak, kurşuna dizilerek ölmek istedi.

Daha acısız olacağı öne sürülüyor

Mahkumlar bunun daha hızlı olacağını ve mevcut infaz tarzından daha az hataya yer olacağını savunuyor.

Avukat Jim Stronski yargıca, idam mangasının "bakması ürkütücü gelse de, daha hızlı olacağı konusunda hepimiz hemfikiriz" dedi.

Temyiz başvurusunda bulunan uzmanlar da, idam mangası tarafından ölümün ya tamamen ya da neredeyse ağrısız olacağını ve ölümcül enjeksiyondan daha az hataya yer olacağını iddia etti.

Konuyla ilgili dava 28 Şubat'ta yapılacak. Dava sonuçlanana kadar infazın ertelenmesi isteniyor.

Can çekişerek ölmüştü

Geçen yıl idam edilen bir başka Oklahoma idam mahkumu olan John Marion Grant, enjeksiyon sırasında acı çekmiş ve 21 dakika can çekişerek yüzüne kusmuştu.

Oklahoma cezaevleri müdürü, başarısız infaz soruşturması nedeniyle istifa etmişti.

2014 yılında, Amherst Koleji Profesörü Austin Sarat, başarısız ölümcül enjeksiyonların oranının diğer infaz biçimlerinden yüzde 7 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

