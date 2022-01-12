Yetkililere göre, Çin, aralık sonunda ülkeye gelen bazı yolcuların COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu iptal kararını verdi.

American Airlines hava yolu şirketi, ocak sonu ve şubat başında Dallas Fort Worth'tan Şanghay'a yapılacak 6 uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

United Airlines hava yolu şirketi ise bu ayın sonlarında San Francisco'dan Şanghay'a 6 uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Ayrıca Delta Air Lines da geçen hafta bir, 7 Ocak'ta da bir olmak üzere Şanghay'a yapılacak 2 uçuşu iptal etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Öte yandan, şubat başlarında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin, COVID-19 salgınının yeniden yükselişe geçmesinin ardından seyahat kısıtlamalarını artırıyor.

Çin, ülkeye gelen uçuşlarda kapasiteyi şu an yüzde 75 ile sınırlandırıyor ve yolcuların kalkıştan önce ve ülkeye vardıktan sonra test yapmasını şart koşuyor.