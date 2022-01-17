Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Birleşik Arap Emirlikleri'nde art arda patlamalar
[Grafik: TRT Haber]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de art arda patlamalar meydana geldi.
Patlamalardan 3'ü Abu Dabi'deki bir sanayi bölgesinde oldu; petrol yüklü 3 tanker havaya uçtu.
Diğer bir patlama ise Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda inşaat halindeki bir bölgede gerçekleşti.
Patlamaların ardından yangın çıktı.
Dron saldırısı olabilir
Birleşik Arap Emirlikleri polisi, ilk belirlemelere göre olayın dron saldırısı kaynaklı olabileceğini açıkladı. Henüz ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.
Patlamaların ardından, Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri
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