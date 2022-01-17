Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 145 artarak 8 milyon 122'ye ulaştı.
Ülkede, son 24 saatte COVID-19'dan 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 115 bin 649'a çıktı.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 528,2 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı da 884 bin 500 olarak kayıtlara geçti.
Aşılama kampanyasında 62,4 milyon kişiye 1'inci doz, 60,5 milyon kişiye de 2'nci doz COVID-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 39,2 milyona yükseldi.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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