Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından, koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde hastalanmaya yatkın kişilerdeki geni tanımlamanın mümkün hale geldiğini açıkladı.

Niedzielski, böylelikle, COVID-19'dan en fazla etkilenecek insanları tespit edebileceklerini söyledi.

Bialystok Tıp Üniversitesi'nden araçtırmacılar, söz konusu genin, kişilerin COVID-19'dan ne seviyede etkileneceğini belirleyen yaş, kilo ve cinsiyetten sonra 4'üncü en önemli faktör olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, söz konusu tespitin, en yüsek risk grubundaki kişileri aşıya yönlendirme ve yoğun bakım seçeneğini değerlendirmede teşvik edici bir unsur olabileceğini belirtti.

Projeden sorumlu Profesör Marcin Moniuszko, bu genin Polonya nüfusunun yüzde 14'ünde, Avrupa geneli nüfusun yüzde 8-9'unda, Hint nüfusunun ise yüzde 27'sinde görüldüğünü kaydetti.