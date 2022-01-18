Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için düzenlenen anma törenini, yarın yapılacak parlamento başkanlık seçiminin önde gelen adaylarından AP Başkan Yardımcısı Roberta Metsola yönetti.

Ludwig Van Beethoven'ın 9'uncu Senfonisi'nin "Neşeye Övgü" anlamındaki son bölümünden uyarlanan Avrupa Marşı'nın çalındığı törende, parlamento sıralarına beyaz güller konuldu.

Törene David Sassoli'nin ailesinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Malta Başbakanı Robert Abela ile bazı Avrupa ülkelerinin meclis başkanları katıldı.

Törende bulunacağı açıklanan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise şoförünün COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle parlamentoya gelmek yerine tedbiren Strazburg'dan Brüksel'e döndüğünü açıkladı.

"Gerçek bir demokrasi aslanıydı"

AB Konseyi Başkanı Michel, AP çatısı altında bulunduğu yıllar içinde Sassoli'nin Avrupa demokrasisinin kalbine bilgeliği getirdiğini söyledi.

Sassoli'nin candan gülümsemesini asla unutmayacağını dile getiren Michel, İtalyan siyasetçinin aynı zamanda eski bir gazeteci olarak her zaman sosyal adalet ve dayanışma için çalıştığını, "gerçek bir demokrasi aslanı" olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Sassoli'nin Avrupa kıtasının geleceği ve dayanışması için çalıştığını, örnek bir kişilik olduğunu ve kişisel yeteneğiyle farklılıklar arasında birçok kez köprü kurduğunu söyledi.

Macron, Sassoli'nin hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermediğini, tek başına ülkelerin değil Avrupa'nın topluca egemenliğini savunduğunu anlattı.

Zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı

Eylül ayında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan AP Başkanı David Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.