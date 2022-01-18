İspanya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 3 günde 331 bin 467 yeni COVID-19 vakası tespit edildi ve 234 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başlamasından bu yana ise 8 milyon 424 bin 503 vaka tespit edilirken, toplamda 90 bin 993 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı da bu zamana kadarki en yüksek rakam olan 3 bin 398'e çıktı.

Hastanede tedavi görenlerin sayısı 19 bini buldu

Hastanelerdeki COVID-19 hasta sayısı yaklaşık 19 bine çıkarak "en yüksek riskli" duruma geldi ve Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hastanelerdeki yatakların yüzde 15,13'ü COVID-19 hastalarına ayrılırken, bu oran yoğun bakım ünitelerinde yüzde 23,8 oldu.

10 Ocak'ta başlayan yüz yüze eğitimde de sıkıntılar yaşanıyor. Çok sayıda öğrenci, çıkan vakalardan dolayı ev karantinasında bulunuyor.