Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Kahire’de diyaloğa katılan Libyalılarla düzenlediği birçok toplantıda, katılımcıların ülkedeki uzun geçiş sürecinin artık ulusal seçimlerle bitirilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

Kahire’de, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile görüştüklerini hatırlatan Williams, Libya’daki kapsayıcı siyasi süreci destekleme konusunda komşu ülkelerin önemini vurguladı.

Arap Birliği ziyaretinde, Genel Sekreter Ahmed Ebul Gayt ile de Libya konusunu ele aldıklarını belirten Williams, BM Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen siyasi yol haritasının uygulanmasında bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için en az 6 aylık hazırlık sürecine ihtiyaç olduğunu söylemişti.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak TM ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadığı için seçimler planlanan tarihte yapılamadı.