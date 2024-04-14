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Dünya
AA 14.04.2024 06:24

ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteğini yineledi

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteğini yineledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk." bilgisini verdi.

İran'dan İsrail'e İHA saldırısı
İran'dan İsrail'e İHA saldırısı

Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti.

Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü
İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü

G-7 liderleriyle toplantı

Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.

İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi.

"İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz"

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda (Situation Room) ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıdan bir kareyi X'teki hesabından paylaştı.

Biden, paylaşımında, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili son durum için ulusal güvenlik ekibimle bir araya geldim. İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz" açıklamasında bulundu.

Biden, Durum Odası'nda, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili olarak Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduğunu kaydetmişti.

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