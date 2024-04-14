İsrail, Gazze'deki katliamı duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor

İsrail ordusunun Gazze'deki zulmü 190 gündür sürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 973 katliam gerçekleştirdiği" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 560 çocuk ve 9 bin 582 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 33 bin 686 olduğu, 76 bin 309 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.

140 gazeteci hayatını kaybetti

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenleyen İsrail, sadece Gazze Şeridi'ndeki sivilleri değil, sağlık sektörü ve katliamı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor.

Gazze'de 485 sağlık çalışanı, 66 sivil savunma görevlisi ve 140 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de TRT Arabi ekibini de hedef aldı

Gazze’deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi, İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradı.

Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı.TRT Arabi muhabiri Sami Berhum ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Avde Hastanesi'ne kaldırılan Şahada'nın sağ ayağı ampute edildi.

Sedyede tedavi edilirken açıklama yapan Şahada, basın yeleği giydikleri halde saldırıya uğradıklarını söyleyerek, tek ayakla kalsa da görevini bırakmayacağını, Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğini söyledi.