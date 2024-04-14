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Dünya
AA 14.04.2024 04:16

İsrail televizyonu: İran saldırısına yanıtı Savaş Kabinesi karar verecek

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesi'ne yetki verdiği belirtildi.

İsrail televizyonu: İran saldırısına yanıtı Savaş Kabinesi karar verecek
[Fotograf: AA]

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesinin, Güvenlik Kabinesinin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi.

Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi.

Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İran'dan İsrail'e İHA saldırısı
İran'dan İsrail'e İHA saldırısı

⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İsrail: İran'ın saldırısında bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştu
İsrail: İran'ın saldırısında bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştu

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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