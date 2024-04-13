İran'dan İsrail'e İHA saldırısı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.

Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail savaş kabinesini topladı

İran, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı. İsrail savaş kabinesi, saldırı gündemiyle acil olarak toplandı.

İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.

İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı duyuruldu.

İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların "saatler sonra" İsrail hava sahasına yaklaşmasının beklendiğini belirtmişti.

Ayrıca İHA'ların İsrail'e yerel saatle gece 2'de ulaşması bekleniyor.

İsrailli yetkililer: İran'ın İsrail'e balistik füze fırlattığına ilişkin bir gösterge yok

İsrail ordu radyosuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, İran'ın ülkeye balistik füze fırlatmasına ilişkin herhangi bir emarenin bulunmadığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etmişti.

İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran’ın yüzden fazla İHA gönderdiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.

Birkaç gün sürecek çatışmalara hazırız

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrailli yetkililer, İran'dan düzenlenen saldırılar karşısında birkaç gün devam edecek saldırılara hazırlanıyor. Haberde, İsrail'in saldırılara karşılık vermesinin beklendiği paylaşıldı.

İsrail'e yönelik İHA saldırısının sadece İran'dan değil, Yemen ve Irak'tan da düzenlenmiş olabileceği belirtildi.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğü AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e 100'den fazla İHA ile saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Sığınaklarda kalmaya gerek yok

İsrail ordusu, İran'dan 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiğini, bu tehditlerin çoğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini açıkladı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, daha önceden uyarı yaptığı işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi, güneydeki Nevatim, Dimona, Birüssebi (Berşeva) ve Arad'ın yanı sıra Kızıl Deniz kıyısındaki Eliat kentindeki vatandaşların sığınaklarda beklemesine gerek kalmadığını bildirdi.

Komutanlığın, İran'dan düzenlenen saldırılar sırasında 726 uyarı yaptığı belirtildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı.

İran: İsrail'in saldırısı için hava veya kara sahasını açan ülkelere karşılık vereceğiz

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti.

İran medyasında yer alan haberlere göre Aştiyani, ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.