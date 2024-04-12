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Dünya
Reuters, AA 12.04.2024 22:54

Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e misilleme saldırısı hazırlığında olan İran'a çağrı yaptı. Biden, İran'ı, "Yapma! İsrail'in savunması için kendimizi adadık" diyerek son kez uyardı.

Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

İran'a "Yapma" diye seslenen Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak" dedi.

Gizli bir bilgiyi de açıklamak zorunda olduğunu söyleyen Biden, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını belirtti.

ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak
ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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