Dünya Sağlık Örgütü: Han Yunus'ta hayal edilemeyecek bir yıkım yaşandı

Peeperkorn ve DSÖ'nün Gazze'deki acil durum görevlisi Thanos Gargavanis, çevrim içi katıldıkları Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve ortaklarının 10 Nisan'da Gazze'deki Nasır Hastanesi, Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Hayr Hastanesini ziyaret ettiğini hatırlatan Peeperkorn, İsrail'in saldırıları sonucunda büyük yıkımın yaşandığı her üç hastanenin de kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Peeperkorn, "Han Yunus bölgesinde hayal edilemeyecek bir yıkım yaşandı. Hiçbir bina ve yol sağlam değil" dedi.

Gazze'deki insani yardım operasyonlarının devam eden çatışmanın ortasında engellenmeye devam ettiğini ve tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Peeperkorn, Ekim 2023-Mart 2024 tarihlerinde DSÖ'nün yardım misyonlarının yarısından fazlasının reddedildiğini, engellendiğini veya ertelendiğini söyledi.

"Şifa Hastanesi moloz yığınına dönüştü"

Gargavanis de İsrail ordusunun baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin moloz yığınına dönüştüğünü söyledi.

Hastane kompleksindeki binaların yıkıldığını kaydeden Gargavanis, hastanenin bahçesinin ise cesetlerle dolu olduğunu belirtti.

Gargavanis, hastanelerin askerileştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.