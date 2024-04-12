BM, TRT Arabi ekibine yönelik saldırıya şeffaf soruşturma istedi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in TRT Arabi ekibinine saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaya ilişkin henüz detaylı bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Dujarric, "Bu olay Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösteriyor" ifadesini kullandı.

Dujarric olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma istedi.

Gazze'de TRT'ye çalışan gazeteci dahil Filistin, Sudan ile birçok farklı yerde gazetecilerin zorluklarla karşılaştığına dikkati çeken Dujarric, "Dünyanın her yerinde gazeteciler işlerini güvenli bir şekilde yapmak için çaba sarf ediyor" ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arabi ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şahada'nın ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arabi muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

İsrail'in saldırısında yaralanan Şahada, Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim dedi.