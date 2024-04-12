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Dünya
AA 12.04.2024 22:13

Hamas: İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısı soykırım savaşının bir ayağı

Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların "soykırım savaşının bir ayağı" olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısı soykırım savaşının bir ayağı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Nusayrat Kampı'ndaki yerleşim birimlerine yoğun bombardıman, faşist İsrail ordusunun Gazze'nin orta bölgesinde düzenlediği askeri operasyonun bir parçası ve soykırım savaşının bir ayağıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin kampa yönelik saldırıları hakkında, "İki gündür devam eden saldırılar sivil tesislere ve evlere zarar verdi, onlarca kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de "soykırım savaşının" devam ettiği vurgulanarak, "İsrail'in uluslararası hukuk kararlarını ve çağrılarını cevapsız bıraktığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, şunlar kaydedildi:

"Siyonist ordu, ABD yönetiminin tam koruması altında, askeri ve siyasi destekle ve uluslararası soruşturmalardan uzak suçlarını işlemeye devam ediyor."

İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı
İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirilmişti.

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