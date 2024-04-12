İsrail, İran'ın muhtemel saldırısına karşı tetikte

İsrail basını, İran'ın misillemesine yönelik endişelerin bulunduğunu ve İsrail'in karşılık vermek üzere İran içindeki hedeflere saldıracağını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle olası İran saldırısı konusunda istişarelere başladığını bildirdi.

İsrail ordusunda "zorunlu ve yedek asker olarak görev yapan personelin yurt dışına çıkış yasağı konusundaki kısıtlamaların sıkılaştırıldığı" açıklandı.

"İran için kırmızı çizgi aşıldı"

Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askeri analist Amos Harel, Savaş Kabinesi ve Bakanlar Kurulunda geçen hafta Gazze'deki İsrailli esirler konusundan çok İran'dan muhtemel saldırıların görüşüldüğünü aktardı.

"İran için kırmızı çizgi aşıldı ve İran İsrail'e karşılık verecek." öngörüsünde bulunan Harel, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in misilleme tehdidini hatırlatarak, "Görünüşe göre, askeri saldırı için tedbirler alınmış." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail merkezli "Walla" sitesi yazarlarından Avichai Haim, "İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey yetkililerin Şam'da öldürülmesinden bu yana İsrailliler, İran'ın cevabının geleceğini bilerek uyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün İsrail'in "en üst düzeyde hazırlık durumunda" olduğuna dikkati çekerek, "Saldırı ve savunma bakımından hazırlıklıyız." dedi.

Hagari, "İran yıllardır, özellikle savaş (7 Ekim sonrası) boyunca Lübnan, Gazze, Suriye, Irak ve Yemen'deki vekil güçlerini İsrail'e saldırtmak için finanse ediyor, yönlendiriyor ve silahlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.