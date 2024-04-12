Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2024 21:56

İngiltere: Rusya'ya karşı kullanılması için lazer silah yapımı hızlandırılabilir

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, 2027'de hazır olması planlanan lazer silahı The DragonFire'ın Ukrayna tarafından Rusya'ya karşı kullanılması için yapımının hızlandırılmasını değerlendirdiklerini söyledi.

İngiltere: Rusya'ya karşı kullanılması için lazer silah yapımı hızlandırılabilir

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Salisbury kentinde konuşan Bakan Shapps, tehlikeler karşısında askeri üretim anlayışının da değiştiğini belirtti.

The DragonFire çalışmalarını hızlandırmayı planladıklarını kaydeden Shapps, sistemin dronları yok edebilecek bir silah olarak önemli sonuçlar doğuracağını anlattı.

Sistemin deniz, kara ve hava araçlarına yerleştirilme planından söz eden Shapps, "Dronlara karşı Ukrayna'da nasıl faydalı olabileceğini görmek fazla hayal gücü gerektirmiyor." diye konuştu.

Shapps, The DragonFire'ın tam değil ancak büyük oranda hazır olduğunda, 2027'den önce Ukrayna'nın eline geçmesi için neler yapılacağını değerlendirdiklerini de ifade etti.

The DragonFire'ın dron ve roket saldırılarını durdurmak için daha ucuz bir sistem olması beklentisini dile getiren Shapps, "Sahaya çıkmadan önce yüzde 99 mükemmelliğe ulaşmayı beklemeyecek, yüzde 70'te sahaya çıkacak ve oradan geliştirilecek şekilde tasarlandı." dedi.

MBDA, Leonardo, QinetiQ ve İngiliz Savunma Bakanlığı kurumlarından Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı tarafından geliştirilen The DragonFire, ışık hızında hareket eden bir lazer ışınıyla hedefini vuruyor.

ETİKETLER
İngiltere Rusya
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria'daki Tubas Sağlık Müdürlüğüne saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz
22:49
Norveç'ten sınır dışı edilen Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü, İsveç'e teslim edildi
22:44
Dünya Sağlık Örgütü: Han Yunus'ta hayal edilemeyecek bir yıkım yaşandı
22:42
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran-İsrail gerginliğinde itidal çağrısı
22:54
BM, TRT Arabi ekibine yönelik saldırıya şeffaf soruşturma istedi
22:18
Hamas: İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısı soykırım savaşının bir ayağı
İsrail'in Nasirat Kampı'na girmesiyle Filistinliler, bölgeyi terk etti
İsrail'in Nasirat Kampı'na girmesiyle Filistinliler, bölgeyi terk etti
FOTO FOKUS
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ