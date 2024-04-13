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Dünya
AA 13.04.2024 23:12

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'dan gelecek saldırıya hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'dan gelecek saldırıya hazırız
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız" yorumunu yaptı.

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız" ifadesini kullandı.

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