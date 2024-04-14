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Dünya
AA 14.04.2024 03:15

İsrail: İran'ın saldırısında bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştu

İsrail ordusun İran'ın saldırısında ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğu, can kaybı olmadığı belirtildi.

İsrail: İran'ın saldırısında bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştu
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hagari, şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze atıldığını bildirdi.

Sözcü, bu İHA ve füzelerin büyük bir kısmının İsrail'e ait savunma sistemleri ve Tel Aviv'in müttefikleri tarafından İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini kaydetti.

İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı

İran'dan atılan İHA ve füzelerin büyük kısmının imha edildiğini dile getiren Hagari, saldırılarda İsrail'in güneyindeki askeri bir üstün alt yapısında "hafif" hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

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