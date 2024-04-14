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Dünya
AA 14.04.2024 03:20

BM, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

BM, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı

Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son saldırılarla Orta Doğu'daki gerilimin bölgeye yayılmasının ciddi bir tehlike olduğuna işaret eden Guterres, "Tüm taraflara, Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara yol açabilecek herhangi bir adımdan sakınmaları için sükunet çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, ne Orta Doğu'nun ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldırabileceğini sözlerine ekledi.

İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze İHA'lar ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

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