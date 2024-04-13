İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günlük ortalama 16 katliam yaptı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 190 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 973 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 560 çocuk ve 9 bin 582 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 33 bin 686 olduğu, 76 bin 309 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.

30 çocuk yetersiz beslenmeden öldü

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 30 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 485 sağlık çalışanı ve 66 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'de 140 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 1 milyon 89 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

350 bin kişinin hayati tehlikesi var

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıları başlatmasından bu yana 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

2 milyon kişi yerinden edildi

İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 20 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 171 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 305 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 233'ünü tümüyle yıktığı 301 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in 159 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 32 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 126 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 203 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.