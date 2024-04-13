Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2024 20:05

Rusya: Pervomayskoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk Oblastında bulunan bir şehir olan Avdiyivka yönünde Pervomayskoye yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya: Pervomayskoye yerleşim birimini ele geçirdik
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Donetsk Halk Cumhuriyetinin Pervomayskoye (Pervomayske) yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi" ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 222 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 583 uçak, 270 helikopter, 20 bin 826 İHA, 501 hava savunma füze sistemi, 15 bin 767 tank ve zırhlı araç, 1266 çok namlulu roketatar, 8 bin 849 obüs ve havan topu ile 20 bin 960 özel askeri araç imha edildi."

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
G7 Ulaştırma Bakanlarından küresel istikrarsızlıklar karşısında "bağlantısallık" vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:28
Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
20:30
Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek
20:18
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
20:14
Teleferik kazasında hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
19:09
Karabük'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
19:07
Heyelan nedeniyle kapanan Siirt-Kalender yolu ulaşıma açıldı
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
FOTO FOKUS
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ