İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından, Netanyahu'nun, savaş kabinesi ve daraltılmış güvenlik kabinesi ile yaptığı toplantının ardından Biden ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmeyen paylaşımda, Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bir fotoğraf yer aldı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.