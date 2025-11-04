Duman 17.8ºC Ankara
Dünya
AA 04.11.2025 09:44

ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor

ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bazı üyelerine, Gazze'de en az iki yıl süreyle uluslararası bir güç kurulmasını öngören bir karar tasarısı gönderdiği bildirildi.

ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor

Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı ve dün BMGK'deki bazı üyelere gönderildiği belirtilen taslağın detaylarını paylaştı.

Habere göre taslak, ABD ve diğer katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda 2027 sonuna kadar geniş bir yetki verecek ve bu yetkinin daha sonra uzatılması mümkün olacak.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, taslak kararın gelecek günlerde BMGK üyeleri arasında yapılacak müzakerelerin temelini oluşturacağını, gelecek haftalarda oylanarak yürürlüğe girmesi ve ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birliklerin konuşlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

ABD'li yetkili, Uluslararası Güvenlik Gücü'nün (ISF) "barışı koruma gücü yerine uygulama gücü" olacağını ifade etti.

Birçok ülkeden güvenlik güçlerinin yer alacağı ISF, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarını güvence altına alacak, sivilleri ve insani koridorları koruyacak ve yeni bir Filistin polis gücünü eğitecek.

Taslakta, ISF'nin Gazze'de askeri altyapıların yok edilmesi, bölgenin silahlardan arındırılması ve Filistinli grupların silahsızlandırılması gibi görevleri yürütecek.

ISF'nin görevleri arasında Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının gönüllü olarak yapmaması halinde silahsızlandırılmasını da içeriyor.

ABD Donald Trump Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ