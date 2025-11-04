Duman 17.8ºC Ankara
Dünya
ScitechDaily 04.11.2025 09:28

Müzik dinlemek demans riskini azaltabilir

Monash Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 70 yaş ve üzerindeki kişilerin düzenli olarak müzik dinlemesi veya enstrüman çalması, demans ve bilişsel gerileme riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Müzik dinlemek demans riskini azaltabilir

Araştırmada, her zaman müzik dinleyen kişilerin demansa yakalanma riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu, enstrüman çalanlarda ise bu oranın yüzde 35’e ulaştığı belirlendi.

Çalışma, 10 bin 800’den fazla yaşlı katılımcının verilerini içeren ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) ve ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP) alt çalışması kapsamında yürütüldü.

Sonuçlara göre, müzik dinlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerde yalnızca demans riski değil, bilişsel bozulma oranı da yüzde 17 daha düşük çıktı. Hem dinleme hem çalma etkinliklerini düzenli olarak sürdürenlerde demans riski yüzde 33, bilişsel bozulma riski ise yüzde 22 azaldı.

Araştırmacılar: Müzik, ulaşılabilir bir koruma yöntemi olabilir

Araştırmayı yürüten yüksek lisans öğrencisi Emma Jaffa, bulguların “müzik etkinliklerinin yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumak için erişilebilir bir strateji olabileceğini” gösterdiğini, ancak neden-sonuç ilişkisini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Joanne Ryan ise, “Demansa karşı kesin bir tedavi bulunmadığı için hastalığın başlamasını önleyecek veya geciktirecek yöntemleri belirlemek büyük önem taşıyor.

Beyin yaşlanması sadece yaş veya genetikle değil, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle de şekilleniyor. Bulgularımız, müzik dinleme ya da çalma gibi yaşam tarzı temelli etkinliklerin bilişsel sağlığı destekleyebileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Alzheimer Araştırma Bilimsel Araştırma Demans Müzik
