Yeni ilaç karışımı erkek farelerin ömrünü yüzde 73 uzattı

Bilim insanları, yaşlanmayla birlikte değişen iki biyolojik süreci hedef alan yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Oksitosin ve “A5i” adlı ilaçların birleşiminden oluşan karışım, yaşlı ve zayıf erkek farelerde yaşam süresini “dikkat çekici şekilde yüzde 73” oranında uzattı.

Araştırma, yaşlanmanın hücre yenilenmesi ve iltihaplanma süreçleriyle bağlantılı olduğunu gösteren bulgulara dayandı. Oksitosin doku onarımını desteklerken, A5i adlı ilaç hücre büyümesini düzenleyen TGF-beta yolunu baskılıyor.

75 yaşa denk gelen deney

Araştırmacılar, ilaçları 25 aylık farelere uyguladı — bu yaş, insanlarda yaklaşık 75 yaşa denk geliyor.

Tedavi gören farelerin yalnızca daha uzun yaşamadığı, aynı zamanda daha çevik, güçlü ve hafızası daha iyi hale geldiği gözlemlendi.

Ageing-US dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, tedavi edilen erkek farelerin ölme olasılığı tedavi almayanlara göre yaklaşık üç kat daha az bulundu.

Sadece erkeklerde kalıcı etki görüldü

Dört aylık tedavi sonunda, ilaç kombinasyonu yalnızca erkek farelerde kalıcı iyileşme sağladı. Dişi farelerde ise yaşam süresinde veya sağlık durumunda anlamlı bir fark gözlenmedi.

Bilim insanları, bu durumun cinsiyetler arası biyolojik farklılıklara işaret ettiğini belirtiyor.

Araştırma ekibi, “OT+A5i tedavisi yaşlı erkeklerde sağlıklı yaşam süresini uzatma potansiyeli taşıyor” diyerek, gelecekteki yaşlanma karşıtı tedavilerde cinsiyet farklarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Uzun ömür yarışında yeni bir aday

Uzmanlar, bu bulguları popüler yaşlanma karşıtı ilaç rapamisinin sonuçlarıyla da kıyasladı. Rapa­misin, farelerin yaşam süresini yalnızca yüzde 9–15 oranında artırmıştı.

Yeni kombinasyonun, bu sonuçların çok ötesinde bir etki göstermesi dikkat çekti.

Araştırmacılar, bulguların insanlarda uygulanabilir hale gelmesi için daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.