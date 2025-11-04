NASA, Ay görevi için alternatif plan arayışında

NASA, Artemis III görevi kapsamında Ay’a astronot göndermeyi hedefliyor. Ancak projede görev alan SpaceX’in “Starship” roketinde yaşanan gecikmeler, kurumun yeni çözüm arayışına girmesine neden oldu.

Şu anda 2,9 milyar dolarlık sözleşmeye sahip olan SpaceX’in yanı sıra Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlerden de alternatif planlar istendi. NASA, önerilerin geliştirilmesi için sektöre resmi çağrı yapmaya hazırlanıyor.

Amaç: 2027’de Ay’a dönüşü hızlandırmak

Artemis III görevinin 2027 ortasında yapılması planlanıyor. Ancak Starship’in test uçuşlarında yaşanan arızalar, bu takvimi erteleme riski oluşturuyor.

Yeni fikirler arasında Blue Origin’in mevcut “Blue Moon” tasarımını yeniden yapılandırması ve Lockheed Martin’in Orion kapsülünün parçalarını kullanarak iki aşamalı bir iniş aracı geliştirmesi de bulunuyor.

Uzay politikası uzmanları, yeni bir sistemin sıfırdan geliştirilmesinin genelde 6–7 yıl sürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle NASA’nın hedeflediği süreye yetişmek zor görünüyor.

Küresel yarışta yeni hedef: Kalıcı üs kurmak

ABD’nin Artemis programı, yalnızca Ay’a yeniden ayak basmayı değil, uzun vadede kalıcı bir Ay üssü kurmayı da amaçlıyor. Uzmanlara göre, asıl hedef “ilk inen ülke” olmak değil, Ay’da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak.

SpaceX de yaptığı açıklamada, Starship’in “Artemis vizyonunun merkezinde yer alan, kalıcı bir Ay üssü ve gelecekte Mars yolculukları için temel oluşturacak” bir sistem olduğunu vurguladı.

Uzayda rekabet hızlanıyor

Çin’in 2030’a kadar Ay’a astronot indirme hedefi, NASA’nın süreci hızlandırma isteğini artırıyor. Ancak uzmanlar, yeni bir iniş aracının geliştirilmesinin yıllar sürebileceğine dikkat çekiyor.

NASA’nın önümüzdeki aylarda hangi şirketlerle devam edeceği netleşecek. Kurum, bilimsel iş birliği ve teknolojik ilerlemeyi öncelik haline getirerek “uzayda sürdürülebilir varlık” hedefini koruyor.