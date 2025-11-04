Maldivler, 2007 sonrası doğanlara sigara yasağı getirdi

Maldivler, 1 Ocak 2007’den sonra doğan kişilerin sigara içmesini, tütün ürünü satın almasını veya satmasını yasaklayan yeni yasayı yürürlüğe koydu. Bu kararla ülke, “nesiller arası sigara yasağı” uygulayan ilk devlet oldu.

Sağlık Bakanlığı, yasa ile birlikte halk sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesil oluşturma hedefinde “tarihi bir dönüm noktasına” ulaşıldığını açıkladı.

Küresel mücadelede örnek adım

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımı her yıl yedi milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor.

Maldivler’de yetişkin nüfusun yaklaşık dörtte biri sigara içiyor. 13-15 yaş arası gençlerde bu oran iki katına çıkıyor.

Benzer yasalar geçmişte Yeni Zelanda ve İngiltere’de de gündeme gelmiş ancak yürürlüğe girmemişti. Yeni Zelanda 2022’de benzer bir yasa çıkarsa da, sonraki hükümet 2024’te bu kararı iptal etti. İngiltere’de ise 2009 sonrası doğanlara yönelik sigara yasağı tasarısı hâlâ parlamentoda görüşülüyor.

Sigara bırakan adalara ödül planı

Maldivler hükümeti, tütün kullanımını azaltmak için ülke genelinde sigarayı tamamen bırakan adalara nakit ödül verilmesini gündeme aldı.

Ayrıca elektronik sigaralar 2024 sonunda tamamen yasaklanmıştı. Yeni dönemde, sigarayı bırakmak isteyenlere destek olacak klinikler ve ilaç programları da devreye sokulacak.