Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 04.11.2025 07:24

Maldivler, 2007 sonrası doğanlara sigara yasağı getirdi

Maldivler, 1 Ocak 2007’den sonra doğan herkes için sigara içmeyi, satın almayı ve satmayı yasaklayarak dünyada “nesiller arası sigara yasağı” uygulayan ilk ülke oldu. Hükümet, tütünsüz bir toplum hedefiyle yeni bırakma klinikleri ve ödül programları başlatacak.

Maldivler, 2007 sonrası doğanlara sigara yasağı getirdi

Maldivler, 1 Ocak 2007’den sonra doğan kişilerin sigara içmesini, tütün ürünü satın almasını veya satmasını yasaklayan yeni yasayı yürürlüğe koydu. Bu kararla ülke, “nesiller arası sigara yasağı” uygulayan ilk devlet oldu.

Sağlık Bakanlığı, yasa ile birlikte halk sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesil oluşturma hedefinde “tarihi bir dönüm noktasına” ulaşıldığını açıkladı.

Küresel mücadelede örnek adım

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımı her yıl yedi milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor.
Maldivler’de yetişkin nüfusun yaklaşık dörtte biri sigara içiyor. 13-15 yaş arası gençlerde bu oran iki katına çıkıyor.

Benzer yasalar geçmişte Yeni Zelanda ve İngiltere’de de gündeme gelmiş ancak yürürlüğe girmemişti. Yeni Zelanda 2022’de benzer bir yasa çıkarsa da, sonraki hükümet 2024’te bu kararı iptal etti. İngiltere’de ise 2009 sonrası doğanlara yönelik sigara yasağı tasarısı hâlâ parlamentoda görüşülüyor.

Sigara bırakan adalara ödül planı

Maldivler hükümeti, tütün kullanımını azaltmak için ülke genelinde sigarayı tamamen bırakan adalara nakit ödül verilmesini gündeme aldı.

Ayrıca elektronik sigaralar 2024 sonunda tamamen yasaklanmıştı. Yeni dönemde, sigarayı bırakmak isteyenlere destek olacak klinikler ve ilaç programları da devreye sokulacak.

ETİKETLER
Yeni Zelanda Sigara
Sıradaki Haber
Almanya savaş hazırlığında: 'Stok yapın!' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Yeni ilaç karışımı erkek farelerin ömrünü yüzde 73 uzattı
07:37
Antarktika’da balıkların yaptığı geometrik desenler keşfedildi
07:30
NASA, Ay görevi için alternatif plan arayışında
06:54
Almanya savaş hazırlığında: 'Stok yapın!' çağrısı
06:51
Filistin: Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı, savaş suçlarının resmi ilanıdır
06:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ