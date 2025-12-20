Puslu -1ºC Ankara
Ekonomi
AA 20.12.2025 01:19

Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 39,75'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 42,25 düzeyindeydi.

