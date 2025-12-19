SEDDK'ten hasarsızlık indirimi uygulaması hakkında açıklama

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek tamamen sürücüye bağlandığı ve ikinci bir araç alımında giriş basamağı yerine sigortalının bulunduğu avantajlı basamağın uygulanacağı yönünde ifadelere yer verildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği motorlu taşıtların işletilmesinden doğan hukuki sorumluluğun motorlu aracın işletenine ait olduğu, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin de işleten adına düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Mevcut uygulamada trafik sigortalarının sürücüye özel olarak düzenlenmesi mümkün olmadığından, bir kişinin birden fazla araca sahip olması halinde, poliçe düzenleme aşamasında araçları kullanacak sürücüler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, birden fazla aracı olan vatandaşlarımız için birden sonraki sigorta poliçelerinin 4. basamaktan başlatılması sonucunu doğurmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, halihazırda vatandaşların araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi haklarını yeni araçlarına aktarabilecekleri anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, yeni aracın önce alınıp avantajlı basamakta bulunan aracın sonra satışıyla ilgili olup, bu durumlarda da avantajlı basamağın yeni araca aktarılma imkanını getirmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar, acentelerine veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaları halinde basamak düzeltmesi talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda ise söz konusu düzeltme, poliçenin yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Aynı uygulama dezavantajlı basamakta bulunan sigortalılar için de geçerli olacaktır."

Trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha belirgin ve adil şekilde ortaya koyan bir sistemin hayata geçirilmesi amacıyla sigorta poliçelerinin işletenden bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenebilmesine yönelik alternatif model çalışmalarının ilgili paydaşlarla birlikte titizlikle sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar ve düzenleme önerilerine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.​​​​​