Büyükelçiler Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti

Hamamönü'ndeki Afrika Evi'ni ziyaret eden büyükelçiler, Afrika'nın 41 farklı ülkesinden getirilen el sanatlarını inceledi.

Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam, 16. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'ye gelen ve Afrika Evi'ni ziyaret eden büyükelçilere eşlik ederek merkez hakkında bilgilendirme yaptı.

Sağlam, Afrika Evi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2016'da kurulduğunu ve Türkiye'nin kültürel diplomasisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlam, büyükelçilere Afrika Evi çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Birçok yabancı misyon temsilcisinin Afrika Evi’ni ziyaret ettiğini belirten Sağlam, "Buraya gelen misafirlerin kendilerini evlerinde hissettiğine ve Afrika'yı olduğu gibi, renkli ve sıcak yansıtan burayı da çok iyi anlattıklarına şahit oluyoruz." dedi.

Sağlam, Dışişleri Bakanlığının düzenlediği Diplomasi Akademisi Programı'na katılan 11 farklı ülkeden gelen diplomatlardan, bakanlıklara, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kuruluşlara gelen yetkililere çok sayıda kişinin burayı ziyaret ettiğini aktardı.

Sağlam, Afrikalı Birliği başta olmak üzere, ulusal birçok kurumla görüşmeler ve iş birliği mutabakatları imzaladıklarını dile getirdi.

Afrika Evi ile ilgili sunumun ardından Sağlam, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Afrika kıtasında Türkiye'nin 44 büyükelçiliğinin bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin çok özel bir ortaklığı var bu kıtayla ve bizim muhabbetimiz karşılığını buluyor. Bu kıtanın kesinlikle Türkiye gibi bir ortağa ihtiyacı var. Maalesef çok haksızlığa uğramış halklar ve bizim ortaklığımız gerçekten çok dürüst, samimi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu kıtayla ilişkimiz ve ortaklığımız 'kazan-kazan' ilkesi üzerine inşa ediliyor." dedi.

Kıtayla olan ilişkilerin sadece büyükelçilikler ile olmadığını kaydeden Sağman, "Maarifimiz, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz, Anadolu Ajansımız, Türk Hava Yollarımız, yani gerçekten birçok alanda varız ve her alanda karşılıklı olarak, her ülkeyle konuşarak, ortaklaşa kararlarımızla çok anlamlı bir iş birliği yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA ve Afrika Evi ortaklığında Senegal'de bir eğitim merkezi açıldığını ifade eden Sağman, binlerce öğrencinin buradan aldığı eğitimle ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacağını anlattı.

"Türkiye, Afrika'ya kazan-kazan politikası çerçevesinde yaklaşıyor"

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Afrika'ya özel bir önem verdiğini ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlayan bir strateji olduğunu söyledi.

Bütün dünyada dinamizmin kaybolduğunu ama Afrika'da tam tersinin olduğuna dikkati çeken Küçükyılmaz, Afrika'da yeni doğal kaynakların keşfedildiğini ve zenginliğinin arttığını dile getirdi.

Küçükyılmaz, Türkiye'nin Afrika'ya emperyalist bir yaklaşımla bakmadığını vurgulayarak, "Türkiye, Afrika'ya kazan-kazan politikası çerçevesinde yaklaşıyor ve insani diplomasisinin liderliğini yapıyor. Dünyada milli gelire oranla en çok bağış yapan ülke konumunda Türkiye'miz ve Afrika'da da bu önemli ölçüde rağbet görüyor." dedi.

Cezayir'de halkın Türkler için "insanların şereflisi, insanların hayırlısı" dediğini belirten Küçükyılmaz, bunun kendileri için büyük bir sorumluluk ve mesuliyet olduğunu aktardı.

Küçükyılmaz, bölgede TİKA ve farklı kurumlarla birçok çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Ülkedeki coğrafi, kültürel çeşitliliğin büyük bir zenginlik arz ettiğine işaret eden Küçükyılmaz, Cezayir'de yürüttükleri projelerde Afrika Evi'nin bu projelerin bir kısmında kendilerine büyük katkılar sağladığını kaydetti.

Ziyarette, Afrikalı öğrenciler tarafından müzik dinletisi yapıldı.