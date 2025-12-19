Açık 2.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.12.2025 20:14

Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu hafta sonu gerçekleştirilecek hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi.

Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi

Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirdikleri Hakim ve Savcı Yardımcılığı sisteminin üçüncü sınavının bu hafta sonu gerçekleştirileceğini ifade etti.

Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere toplam 1.000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacaklarını aktaran Tunç, "Adaletin tecellisi yolunda hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter dökecek adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç
