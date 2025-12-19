Açık 8.1ºC Ankara
Gündem
AA 19.12.2025 17:09

Türkiye, ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD Senatosu'nun Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına ilişkin, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye, ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Keçeli, bu adımın, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası işbirliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini aktardı.

Sezar Yasası yürürlükten kalktı

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi.

2026 ABD savunma bütçesinde en dikkat çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

Bu yılki metne eklenen düzenlemenin ardından ABD Senato'sunda kabul edilen tasarı, Trump'ın Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde 901 milyar dolarlık dev savunma bütçesini imzalamasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesi bekleniyor.

ETİKETLER
ABD Suriye Dışişleri Bakanlığı
