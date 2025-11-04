Antarktika’da balıkların yaptığı geometrik desenler keşfedildi

Antarktika’daki Weddell Denizi’nde 2019’da düzenlenen bir keşif gezisi, beklenmedik bir bulguya yol açtı. Araştırmacılar, ünlü kaşif Ernest Shackleton’ın 1915’te buzlar arasında kaybolan Endurance gemisinin enkazını ararken, deniz tabanında balıklar tarafından yapılmış geometrik desenler keşfetti.

Gözlemler, İngiltere’nin Essex Üniversitesi’nden bilim insanlarının liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında, SA Agulhas II adlı araştırma gemisinden indirilen uzaktan kumandalı su altı aracıyla yapıldı.

Binlerce balık yuvası ortaya çıktı

Araştırmacılar, deniz tabanında binin üzerinde yuva tespit etti. Yuvalar daire, hilal, U şekli gibi düzenli geometrik desenler oluşturuyordu. Her yuvada, erkek sarı yüzgeçli kaya balığı (Lindbergichthys nudifrons) yumurtaları koruyordu.

Bilim insanları, bu düzenlerin balıkların yırtıcılara karşı geliştirdiği bir savunma stratejisi olduğunu düşünüyor. “Kümeler hâlinde yaşayan balıklar, merkezde kalan bireyleri koruyarak hayatta kalma şansını artırıyor,” diyor araştırma ekibi.

[Sarı yüzgeçli kaya balığının yuvaları; üstte soldan sağa doğru küme, hilal ya da çizgi, altta soldan sağa doğru oval, belirgin U ve tekil biçimlerde görülebiliyor. ( Dr. Michelle Taylor / Weddell Sea Expedition 2019]

Antarktika’nın kırılgan ekosistemi

Weddell Denizi, buzla kaplı olmasına rağmen çok sayıda balık, deniz yıldızı, sünger ve deniz kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Yeni bulgu, bölgenin ne kadar canlı ve biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu keşfin Weddell Denizi Deniz Koruma Alanı önerisini desteklediğini söylüyor. Eğer kabul edilirse bölge, iklim değişikliğine karşı korunacak özel bir statüye kavuşacak.

Endurance daha sonra bulundu

Her ne kadar 2019 seferinde Endurance enkazına ulaşılamamış olsa da, gemi 2022’de başka bir araştırma tarafından bulunmuştu.

Bilim insanları, bu tür keşiflerin yalnızca geçmişi değil, deniz yaşamının geleceğini de anlamamıza yardımcı olduğunu belirtiyor.

“Dünyamızın hâlâ keşfedilmemiş yönleri var. Bu keşif, doğanın karmaşık düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.”