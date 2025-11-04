New Yorklular yeni belediye başkanını belirlemek için sadık başına gidiyor

Hazirandaki ön seçimlerden Demokrat Parti adayı olarak çıkan Zohran Mamdani, ikinci tura bağımsız katılan eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa, seçmenlerin yapacağı tercihle sonuç için yarışacaklar.

Ön seçimlerde en yakın rakibi Cuomo'ya fark atarak seçimlerin favori ismi olan 34 yaşındaki genç Demokrat Mamdani, son anketlere göre Cuomo'nun yaklaşık 12 puan önünde yer alıyor. Yeni belediye başkanının belirlenmesi için haziran ayında başlayan süreç, Cumhuriyetçi aday Sliwa'nın kazanma ihtimalinin çok düşük olduğu bu tabloda, bugün itibarıyla son bulacak.

New York Seçim Kurulu verilerine göre, şubat itibarıyla yaklaşık 5,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu şehirde, oy kullanma işlemleri yerel saatle sabah 06.00'dan akşam 21.00'e kadar devam edecek.

Erken oylamaya katılımda rekor kırıldı

Pazar günü tamamlanan erken oy kullanma sürecinde, 735 binden fazla New Yorklunun sandık başına gitmesiyle bu alanda bir rekor kırıldı.

Ön seçimlerde en yakın rakibi Cuomo'ya fark atarak seçimlerin favori ismi olan Mamdani, son anketlere göre hala bir numaradaki yerini koruyor.

New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, özellikle barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümleriyle dikkati çekiyor.

Ayrıca İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani'nin belediye başkanlığına giden süreci, ülke genelindeki Demokrat seçmenler tarafından da yakından takip ediliyor.

New York’a gelmesi durumunda (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’ya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yaptırımlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da eleştirilerine sık sık hedef olan Mamdani’nin bu seçimden zaferle çıkması sonrasında, ABD siyasetinde yeni kapıların açılması muhtemel görülüyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı olan Zohran Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Ön seçimlerde oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakan, Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Yeni belediye başkanının belirlenmesi için haziran ayında başlayan süreç bugün itibarıyla son bulacak.