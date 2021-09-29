Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bugün de Kosova'yı ziyaret etti.

Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile görüşen von der Leyen, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kosova'nın katettiği ilerlemeden dolayı Kurti'yi tebrik ederek yolsuzlukla mücadele kapsamında yargıdaki reformların devam ettirilmesinde destek verdiğini söyledi.

Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgınının yarattığı etkilerin ardından ekonomik kalkınmaya yönelik finansal destek vermeye devam edeceği taahhüdünde bulundu.

“Müzakere masasına dönmemiz önemli”

Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili krize de değinen von der Leyen, bununla ilgili endişesini ifade etti.

"Tansiyonun düşürülmesi çok önemli. Ayrıca, sürdürülebilir bir çözüm bulmak için müzakere masasına dönmemiz önemli. Bu sadece, mevcut krizin çözümü için tek platform olan AB tarafından kolaylaştırılmış diyalog yoluyla olabilir. Temas halinde olmayı sürdüreceğiz çünkü Kosova'nın ilerlemesini görmek istiyorum ve bu sadece iş birliği yoluyla mümkündür."

Kosova Başbakanı Kurti de Ursula ile görüşmede ekonomi ve yatırım odaklı konulara değindiklerini ifade ederek Kosovalılar için AB vize serbestisi, salgınla ilgili durum ve ülkenin kuzeyindeki olaylar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

“Kosova'nın bağımsızlığı bir gerçekliktir”

Kosova hükümetinin, 20 Eylül'den bu yana protesto düzenleyen kişiler ve özel polis birimlerinin bulunduğu Jarinje ve Bernjak ile ilgili henüz yeni bir karar almadığını belirten Kurti,

"Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır krizi, Sırbistan'ın Jarinje ve Brnjak'tan başlayan başka bir devleti (Kosova'yı) kabul etmemesinden kaynaklanıyor. (Kosova'yı) Bu devleti, AB'nin 22 ve NATO'nun 26 ülkesi kabul ediyor. Kosova'nın bağımsızlığı bir gerçekliktir. Bunun kabul edilmesi, hem Sırplar hem Sırbistan hem de herkes için en iyisidir. Kosova'daki Sırplar aldığımız önlemler noktasında oldukça iş birlikçi. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı olan bir şahıs, geçen yüzyılın 90'lı yılları ağzıyla konuşuyor ve sorunun burada olduğunu düşünüyorum. Sınıra tanklarla gelip Zubin Potok'taki Araç Kayıt Merkezi'ni havaya uçuramazsınız, ardından Rus büyükelçisini sınıra getiremezsiniz."

Kurti, "araç plakalarında mütekabiliyet yada geçici plakaların iki yönlü kaldırılması" yönündeki yeni çözümü kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.