Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun vize kolaylığı anlaşmasıyla ilgili hazırladığı teklif, Belarus'tan Avrupa ülkelerine gidecek yetkilileri, ulusal ve yerel hükümetler ile parlamentolarının üyeleri ile Belarus mahkemelerinin üyelerini etkileyecek.

AB Komisyonu, teklifin sıradan Belaruslu vatandaşları etkilemeyeceğinin, AB'nin Belarus halkını desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Komisyon'un teklifinin uygulamaya girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Anlaşma Temmuz 2020'de yürürlüğe girdi

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen göçmenleri AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birlik'i bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

AB-Belarus Vize Kolaylığı ve Geri Kabul Anlaşması, Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti. Anlaşma, vize başvurularında bazı evrakların istenmemesi ve vize ücretlerinin düşürülmesi gibi kolaylıklar içeriyordu.

AB, Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan seçime hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı yapıldığı gibi gerekçelerle aralarında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu çok sayıda Belaruslu kişi ve kuruluşa yaptırım uyguluyor.