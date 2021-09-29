Gürcistan'da, 1992'de 13 ay süren Abhazya savaşında görev uçuşunu yaparken roket saldırısı sonucu düşen savaş helikopterinde hayatını kaybeden hava kuvvetlerinden Albay Pilot Jimşer Mausuradze'nin mezarında 28 yıldır duran Mi-24 model helikopter büyük ilgi çekiyor.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Lagodekhi Belediyesi'ne bağlı Giorgeti köyünde yer alan mezarda, yaklaşık 9 tonluk helikopter bulunuyor.

Yıllar boyunca yerli ve yabancı turistler ve basın mensupları tarafından ziyaret edilen helikopter, Albay Maisuraze'nin hayatını kaybetmesinden bir süre sonra 1993'te arkadaşları tarafından mezarına getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Bağımsız Gürcistan'ın "İlk Kahraman Pilotu"

Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze tarafından "Vakhtang Gorgasali Birinci Derece Madalyası" ile ödüllendirilen Mausuradze, bağımsız Gürcistan'ın "İlk Kahraman Pilotu" lakabıyla tarihe geçti.

Mausuradze'nin kardeşi Dimitri Mausuradze, pilotun hayatı, ölümü, savaş helikopterinin mezara getirilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Kardeşi Jimşer'in 2 Şubat 1949'da Sovyetler Birliği döneminde doğduğunu ifade eden Maisuradze, "Jimşer çocukluğundan beri pilot olmayı hayal ediyordu. İlkokulu bitirince hayalini gerçekleştirmek üzere Rusya'da pilot okuluna gitti." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Savaş döneminde kurtarma uçuşları da gerçekleştiriyordu"

Jimşer'in 80'li yılların sonunda ülkesine dönerek pilotluk yapmaya devam ettiğini kaydeden Mausuradze, "Jimşer 90'lı yılların başında Gürcistan'ın yeniden bağımsızlığa kavuştuğu dönemde ülkenin hava savunma kuvvetlerinin kuruluşunda yer aldı." şeklinde konuştu.

Kardeşinin daha sonra 1992-1993'teki Abhazya savaşında Gürcistan ordusunda savaş pilotu olarak görev yaptığını aktaran Mausuradze, "Jimşer aynı zamanda savaş döneminde kurtarma uçuşları da gerçekleştiriyordu. Birçok insanın hayatını kurtardılar. Jimşer 26 Aralık 1992’de görev uçuşunu yapmaya gitti ve helikopter düşürüldü." diye konuştu.

Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze ve parlamento kararıyla Jimşer'in "Vakhtang Gorgasali Birinci Derece Madalyası" ile ödüllendirildiği ve bağımsız Gürcistan'ın "İlk Kahraman Pilotu" olarak tarihe geçtiğini aktaran Maisuradze, "Onun kahramanlıklarını, gerçekleştirdiği yardım uçuşlarıyla kurtardığı insanları saymak mümkün değil." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Şevardnadze'nin hayatını kurtardı

Mausuradze, Abhazya savaşı sırasında Jimşer'in kullandığı helikopterde Cumhurbaşkanı Şevardnadze'nin de bulunduğunu ve yapılan saldırıdan pilotun ani manevrasıyla son anda kurtulduklarını anlattı.

Şevardnadze, saldırıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Gagra'dan (Abhazya bölgesinde bir şehir) yeni Mi-24 helikopteri havalandı ve helikopterimizin altından geçmeyi planlıyordu. Ancak helikopterimizin pilotu bunu derhal anladı ve olabildiğince yükselmeye başladı. O kadar yükseğe çıktı ki helikopterdekilerin hepsi yere düştü. Düşman pilotu manevrayı yaptığında biz zaten kritik bir yüksekliğe ulaşmıştık. Maisuradze gerçek bir kahramandı, ne yazık ki bu savaşta hayatını kaybetti." şeklinde konuşmuştu.

Mi-24 savaş helikopterin mezara getirilmesi

Jimşer'in savaşta hayatını kaybetmesinin ardından pilot arkadaşlarının onun helikopterine benzer Mi-24'ü mezarına getirdiklerini kaydeden Maisuradze, "Kardeşimin ölümünden 8 ay sonra arkadaşları helikopteri mezarına getirdi. Onunla savaşan arkadaşları, Jimşer'e olan saygılarını göstermek için helikopteri buraya yerleştirdi. Jimşer bu davranışı hakkediyordu, bu helikoptere layıktı." dedi.

Maisuradze, kardeşinin mezarını görmek için hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kişinin ziyarete geldiğini söyledi.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.