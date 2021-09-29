Yavru çitanın doğumu, vahşi doğada çita nüfusunun azalması göz önüne alındığında, umut verici bir haber olarak görülüyor.

Henüz sekiz haftalık olan yavru, onu genç çitaların avı olmaktan koruyan ve vahşi doğada daha büyük görünmesini sağlayan büyük kabarık tüylere ve yeleye sahip.

Yavru çita için isim yarışması

Vahşi yaşam parkı, Kilimia adındaki anne çita ve yavrusunu hafta sonu halkla buluşturmayı, ve yavru için bir isim yarışmasına düzenlemeyi planladığını söylüyor. Doğu Anglia Zooloji Derneği Yaşayan Koleksiyonlar Başkanı Mike Woolham anne ve yavru çitayla ilgili olarak şunları söylüyor:

"Kilimia çok iyi gidiyor, beklediğiniz gibi çok koruyucu. Şimdiye kadar mükemmel bir anne olduğunu kanıtladı. Yavrularının ihtiyaçlarına çok dikkat ediyor ve en son dünyaya getirdiği yavruyu parka gelen ziyaretçilerle tanıştırmayı dört gözle bekliyoruz."

Çitalar vahşi doğada savunmasız bir tür olarak sınıflandırılıyor

Habitat kaybı ve avlanma tehdidi altında, Afrika'da 5 bin kadar çita kaldı. Asya'da ise 60 kadar çita olduğu tahmin ediliyor.

Çita türleri, IUCN Kırmızı Tehdit Altındaki Türler Listesinde 'savunmasız' olarak listeleniyor.

