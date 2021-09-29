Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya, yasaklı içeriği silmediği için Google'a para cezası verdi
Moskova mahkemesi, Rusya'nın yasa dışı bulduğu içeriği silmediği için arama motoru Google'a 6,5 milyon ruble para cezası verdi.
Moskova mahkemesi, Rusya ile ABD'nin teknoloji devi Alphabet'e bağlı Google'a 6,5 milyon ruble para cezası kesti.
Kararın nedeni, arama motorunun Rusya'nın yasa dışı bulduğu içeriği silmemesi olarak gösterildi.
Bugün Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının kapatılması nedeniyle YouTube’un Rusya’da engellenebileceğini açıklamıştı.
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