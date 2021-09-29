Polisler ve öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Polisler ve öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

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Bugün Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının kapatılması nedeniyle YouTube’un Rusya’da engellenebileceğini açıklamıştı.

Kararın nedeni, arama motorunun Rusya'nın yasa dışı bulduğu içeriği silmemesi olarak gösterildi.

Moskova mahkemesi, Rusya ile ABD'nin teknoloji devi Alphabet'e bağlı Google'a 6,5 ​​milyon ruble para cezası kesti.

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