Hollanda 1 haftadır Başbakan Rutte'ye suikast iddiaları ile gündemde. Son gelişme ise Müslüman siyasetçi Arnoud van Doorn'un, Rutte'ye "suikast hazırlığı yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınması oldu.

Gözaltına alındıktan 1 gün sonra serbest bırakılan siyasetçi, "Eleştirilen Müslüman bir siyasetçi olduğum ve ismimi lekelemek istedikleri için haksız yere gözaltına alındım." ifadesini kullandı.

Doorn, "Sebepsiz yere, saçma bir gerekçe ile gözaltına alındım. Bu insan hakları ihlali. Hollanda güvenlik ve terörle mücadele kurumuna dava açacağım ve tazminat talebinde bulunacağım." diye konuştu.

Gözaltı sürecini anlatan Doorn, pazar sabahı yaşlı ve bakıma muhtaç olan annesini ziyarete gitmek için yola çıktığını söyledi. "Zaman daha çok erken olduğu için annemin evine yakın olan meydanda dolaştım. Başbakanla zaman zaman karşılaştığım kafeye gittim. Oradan da spor salonuna geçtim." diyen siyasetçi, salondan çıktığı anda sivil giysili 3-4 kişinin kendisini gözaltına aldığını belirtti.

Hollanda basını, bir uyuşturucu şebekesinin, Mark Rutte'ye saldırı hazırlığında olduğu iddialarını gündeme getirmiş,,

Rutte'nin yakın korumalarının sayısı, özel eğitimli polislerin de dahil olması ile artırılmıştı.