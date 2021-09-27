Yerel medyada çıkan haberlere göre, Rutte, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunuyor.

Önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte'nin, "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu aktarıldı.

Rutte'nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan ilgili haberde, başbakanın etrafında farklı zamanlarda "Mocro-mafya" örgütünden sözde "gözcülerin" tespit edildiği kaydedildi.

Yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.