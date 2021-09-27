Koronavirüs pandemisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşam beklentisinde en büyük düşüşe neden oldu.

Araştırma, Oxford Üniversitesi Leverhulme Demografik Bilim Merkezi'ndeki bilim insanları tarafından 29 ülkede yapıldı.

Avrupa, ABD ve Şili'nin çoğunu kapsayan araştırmadaki veriler, geçen yıl yaşam beklentisinde yıllarca süren ilerlemeyi sildi.

Yaşam beklentisindeki en büyük düşüşler, 2019 seviyelerine göre 2,2 yıl düşüşle ABD'de erkekler arasında yaşandı. ABD'yi 1.7 yıl ile Litvanyalı erkekler izledi.

Yaşam beklentisi kayıpları orta ve doğu Avrupa'da doğu bloğunun dağılması sırasında kaydedilenleri aştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkedeki erkeklerin yaşam beklentisinin COVID-19'un etkisi nedeniyle 40 yılda ilk kez düştüğünü açıkladı.

ONS'ye göre, 2015-2017 yılları arasında doğan bir erkek çocuğunun 79.2 yıl yaşaması beklenirken, 2018-2020 yılları arasında doğan bir erkek çocuğunda bu ortalama 79 yıla düştü.

8 ülkede kadınlar ve 11 ülkede erkeklerin yaşam beklentisinde 1 yıldan fazla kayıp yaşandı.

Erkekler, 29 ülkenin çoğunda kadınlardan daha uzun yaşam beklentisi düşüşleri yaşadı.