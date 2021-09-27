Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de tek motorlu uçak düştü
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde düşen küçük uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Beechcraft C23 tipi uçağın, Fayetteville'deki havaalanından kalktıktan bir süre sonra düştüğü bildirildi.
Eyalet polisi R.A. Maddy, basına yaptığı açıklamada, uçağın enkazının, Charleston'ın yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Lansing kırsalındaki bir ahırın yakınında bulunduğunu kaydederek, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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