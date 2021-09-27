Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de Başbakana "pislik" diyen siyasetçiden özür açıklaması
[Angela Rayner | Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Boris Johnson'ın "ırkçı ve kadın düşmanı" yorumlarını geri alması halinde onun hakkında kullandığı "pislik" ifadesi için özür dileyeceğini söyledi.
Rayner'a, Başbakan Johnson hakkında kullandığı "ırkçı, kadın düşmanı" ifadelerini geri alıp almayacağı soruldu.
BBC'ye demeç veren Rayner, Johnson'ın daha önceki sözleri için özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Boris, kendi yorumları için özür dilediğinde ben de özür dileyeceğim. Pislik ifadesini geri alacağım." diye konuştu.
Başbakan Boris Johnson, sıklıkla ırkçılık ve kadın düşmanlığıyla suçlanıyor.
İşçi Partisi lideri Keir Starmer, kendisinin Rayner'ın kullandığı dili kullanmayacağını ve Rayner ile "daha sonra görüşeceğini" ifade etmişti.
Etiketler: Boris Johnson İngiltere
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